Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть его «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов провёл первую пресс-конференцию в статусе наставника венгерского клуба, где ответил на вопросы журналистов.
«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию, сказал бы, что я демократический диктатор. Мы с Петером Штёгером знакомы уже 20 лет. Я поговорил с ним, прежде чем согласился на работу, и пожелал ему успехов.
Знаю, что вы хотите услышать что-то особенное, но нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол. Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идёт баланс», — приводит слова Черчесова randago.24
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
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