Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Наполи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть его «Ференцварош»

Черчесов рассказал, в какой футбол будет играть его «Ференцварош»
Комментарии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов провёл первую пресс-конференцию в статусе наставника венгерского клуба, где ответил на вопросы журналистов.

«Я не представляю ни диктаторство, ни анархию, сказал бы, что я демократический диктатор. Мы с Петером Штёгером знакомы уже 20 лет. Я поговорил с ним, прежде чем согласился на работу, и пожелал ему успехов.

Знаю, что вы хотите услышать что-то особенное, но нельзя выиграть чемпионат, играя только в атакующий или оборонительный футбол. Мы хотим играть в современный футбол, где превыше всего идёт баланс», — приводит слова Черчесова randago.24

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

Новость по теме
Романцев прокомментировал назначение Черчесова в «Ференцварош»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022