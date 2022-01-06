«Сассуоло» и «Дженоа» сыграли вничью в чемпионате Италии
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Сегодня, 6 января, состоялся матч между «Сассуоло» и «Дженоа». Команды сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро. На 55-й минуте Доменико Берарди из «Сассуоло» сравнял счёт.
«Сассуоло» занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. В активе команды 25 очков. Клуб Андрея Шевченко набрал 12 очков и находится на 19-м месте в национальном итальянском первенстве.
Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере он успел поработать главным тренером только в сборной Украины. 28 декабря стало известно, что специалист заразился коронавирусом.
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