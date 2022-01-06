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«Лацио» забил три гола, но не смог обыграть «Эмполи»

«Лацио» забил три гола, но не смог обыграть «Эмполи»
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лацио» и «Эмполи». Команды не выявили победителя, противостояние завершилось со счётом 3:3.

Счёт в матче на 6-й минуте открыл игрок «Эмполи» Недим Байрами. Через 2 минуты преимущество укрепил Шимон Журовский. На 14-й минуте Чиро Иммобиле сократил отставание в счёте, а на 66-й Сергей Милинкович-Савич установил равенство на табло. После этого Федерико Ди Франческо вывел гостей вперёд, однако на 93-й минуте Сергей Милинкович-Савич снова сравнял счёт.

Италия - Серия А. 20-й тур
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 3
Эмполи
Эмполи
0:1 Байрами – 6' (пен)   0:2 Журовский – 8'   1:2 Иммобиле – 14'   2:2 Милинкович-Савич – 66'   2:3 Ди Франческо – 75'   3:3 Милинкович-Савич – 90+3'

В параллельном матче встречались «Специя» и «Верона». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу веронцев.

В их составе дублем отличился Джанлука Капрари. В стане соперника гол забил Мартин Эрлич.

Италия - Серия А. 20-й тур
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК
Специя
Специя
Окончен
1 : 2
Верона
Верона
0:1 Капрари – 59'   0:2 Капрари – 70'   1:2 Эрлич – 85'
Удаления: Агудело – 87' / нет
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