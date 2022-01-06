«Лацио» забил три гола, но не смог обыграть «Эмполи»

Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лацио» и «Эмполи». Команды не выявили победителя, противостояние завершилось со счётом 3:3.

Счёт в матче на 6-й минуте открыл игрок «Эмполи» Недим Байрами. Через 2 минуты преимущество укрепил Шимон Журовский. На 14-й минуте Чиро Иммобиле сократил отставание в счёте, а на 66-й Сергей Милинкович-Савич установил равенство на табло. После этого Федерико Ди Франческо вывел гостей вперёд, однако на 93-й минуте Сергей Милинкович-Савич снова сравнял счёт.

В параллельном матче встречались «Специя» и «Верона». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу веронцев.

В их составе дублем отличился Джанлука Капрари. В стане соперника гол забил Мартин Эрлич.