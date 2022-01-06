«Лацио» забил три гола, но не смог обыграть «Эмполи»
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Сегодня, 6 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Лацио» и «Эмполи». Команды не выявили победителя, противостояние завершилось со счётом 3:3.
Счёт в матче на 6-й минуте открыл игрок «Эмполи» Недим Байрами. Через 2 минуты преимущество укрепил Шимон Журовский. На 14-й минуте Чиро Иммобиле сократил отставание в счёте, а на 66-й Сергей Милинкович-Савич установил равенство на табло. После этого Федерико Ди Франческо вывел гостей вперёд, однако на 93-й минуте Сергей Милинкович-Савич снова сравнял счёт.
Италия - Серия А. 20-й тур
06 января 2022, четверг. 16:30 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 3
Эмполи
Эмполи
0:1 Байрами – 6' (пен) 0:2 Журовский – 8' 1:2 Иммобиле – 14' 2:2 Милинкович-Савич – 66' 2:3 Ди Франческо – 75' 3:3 Милинкович-Савич – 90+3'
В параллельном матче встречались «Специя» и «Верона». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу веронцев.
В их составе дублем отличился Джанлука Капрари. В стане соперника гол забил Мартин Эрлич.
Комментарии
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