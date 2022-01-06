Черчесов запретил два слова игрокам «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о нововведениях в венгерском клубе.

«Давайте мы забудем слово «проблема». Я не люблю это слово. И я не люблю слово «пожалуйста». Мы все профессионалы, и каждый из нас знает, что и как нужно делать», — сказал Черчесов игрокам «Ференцвароша».

Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».