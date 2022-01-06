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«Барселона» усиленно старается заключить контракт с защитником «Челси»

«Барселона» усиленно старается заключить контракт с защитником «Челси»
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Датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен летом 2022 года может стать игроком «Барселоны». Испанский клуб собирается приложить усиления для подписания предварительного соглашения с футболистом о переходе его в команду свободным агентом через полгода. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с английским клубом. «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт. В «Барселоне» хотят видеть Кристенсена в своей команде.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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