«Барселона» усиленно старается заключить контракт с защитником «Челси»

Датский защитник «Челси» Андреас Кристенсен летом 2022 года может стать игроком «Барселоны». Испанский клуб собирается приложить усиления для подписания предварительного соглашения с футболистом о переходе его в команду свободным агентом через полгода. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что 25-летний футболист отказался продлевать контракт с английским клубом. «Челси» предлагал датчанину 4-летний контракт. В «Барселоне» хотят видеть Кристенсена в своей команде.



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник сыграл в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.