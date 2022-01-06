«Ливерпуль» не ведёт переговоров с «Порту» по трансферу Луиса Маруланды

Руководство «Ливерпуля» не ведёт переговоров с «Порту» по поводу трансфера нападающего португальской команды Луиса Диаса Маруланды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации журналиста, стороны обсуждают переход колумбийца в январе, однако никаких конкретных предложений «Порту» пока не поступало, хотя скауты английского клуба уже просматривали игрока вживую.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» стремится заключить сделку как можно скорее в связи с отъездом форварда Мохамеда Салаха и полузащитником Садио Мане на Кубок Африки. Отметим,, что отступные за футболиста «Порту» составляют порядка € 80 млн. В текущем сезоне Луис Диас забил 12 голов за 15 матчей в чемпионате Португалии, став лучшим бомбардиром своей команды.
- 6 января 2022
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