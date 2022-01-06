«Саутгемптон» продлил контракт с Нейтаном Теллой

Пресс-служба «Саутгемптона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 22-летним полузащитником команды Нейтаном Теллой.



Англичанин продлил сотрудничество со «святыми» до лета 2025 года. Телла присоединился к академии «Саутгемптона» в 2017 году. Спустя 3 года его привлекли в основную команду. В сезоне-2021/2022 игрок провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Саутгемптон». В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в € 5 млн.