«Саутгемптон» продлил контракт с Нейтаном Теллой
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Пресс-служба «Саутгемптона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с 22-летним полузащитником команды Нейтаном Теллой.
Англичанин продлил сотрудничество со «святыми» до лета 2025 года. Телла присоединился к академии «Саутгемптона» в 2017 году. Спустя 3 года его привлекли в основную команду. В сезоне-2021/2022 игрок провёл 8 матчей в английской Премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Саутгемптон». В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 32-летнего футболиста в € 5 млн.
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