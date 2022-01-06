Полузащитник «Химок» Соколов перейдёт в «Крылья Советов»

18-летний полузащитник «Химок» Артём Соколов переходит в «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Подмосковный клуб получит денежную компенсацию и процент от будущей перепродажи игрока. Соколов — воспитанник академии «Чертаново», он оказался в подмосковном клубе летом 2021 года. По данным Transfermarkt, трансфер обошёлся «Химкам» в € 23 тыс.

В нынешнем сезоне Соколов принял участие в 14 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись голевой передачей. Контракт российского футболиста истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 600 тыс.



«Химки» после 18 туров чемпионата России идут на последнем месте турнирной таблицы, набрав 14 очков.