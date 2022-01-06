Голландский футболист встречается с судьёй матча, в котором его удалили
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Футболист нидерландского клуба «Эммен» Джефф Хардевельд встречается с судьёй Шоной Шукрулой, которая работала четвёртым рефери на матче его команды с «Эйндховеном», прошедшем 13 августа 2021 года. По версии издания Telegraaf, это была первая встреча пары.
Отметим, что Хардевельд был удалён с поля. Вероятно, Шукрула заметила его, когда он проходил мимо и шёл по туннелю. «Эммен» проиграл «Эйндховену» с минимальным счётом. Недавно пара объявила, что они вместе.
«Эммен» — команда второго по силе дивизиона Нидерландов. «Эммен» после 20 туров занимает в турнирной таблице чемпионата третье место с 39 очками, отставая от идущего вторым «Эксельсиора» на три очка. Лидером соревнований является «Волендам» (45).
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