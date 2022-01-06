«Милан» обыграл «Рому» и сократил отставание от «Интера» до одного очка

Сегодня, 6 января, проходил матч 20-го тура Серии А между «Миланом» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:1.

Счёт в игре с пенальти на 8-й минуте открыл Оливье Жиру. На 17-й минуте Жуниор Мессьяс укрепил преимущество хозяев. На 40-й минуте Тэмми Абрахам сократил отставание гостей. Рафаэл Леау установил итоговый счёт во встрече на 82-й минуте — 3:1.

В нынешнем сезоне «Интер» набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. «Милан» занимает вторую строчку, отставая от лидера на 1 очко. Однако команда Стефано Пиоли сыграла уже 20 матчей, в то время как подопечные Симоне Индзаги провели всего 19 игр в Серии А.