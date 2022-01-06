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В «Локомотиве» сменится тренер вратарей

В «Локомотиве» сменится тренер вратарей
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В тренерском штабе московского «Локомотива» произойдут изменения. Тренер вратарей Заур Хапов покинет свою должность, его место займёт австриец Саша Март. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, 57-летнему Хапову предложат остаться в московском клубе и перейти в селекционный отдел. Заур Хапов является тренером вратарей железнодорожников с 2016 года. Ранее он входил в тренерский штаб команды с 2008 по 2010 год и с 2005 по 2006 год.

Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).

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