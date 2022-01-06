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Почеттино ждёт звонка от «Манчестер Юнайтед» и хочет возглавить команду

Почеттино ждёт звонка от «Манчестер Юнайтед» и хочет возглавить команду
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Главный тренер французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино хочет с нового сезона вернуться в английскую Премьер-лигу. Бывший наставник «Тоттенхэма» планирует возглавить «Манчестер Юнайтед» и ждёт от руководителей английской команды звонка. Об этом сообщает The Sun.

По сведениям источника, 49-летний аргентинский специалист не видит своего будущего в «ПСЖ» и хочет возглавить «Манчестер Юнайтед», у которого в конце сезона освободится позиция главного тренера после ухода временно исполняющего обязанности наставника Ральфа Рангника.

Напомним, Почеттино с 2013 по 2014 год тренировал «Саутгемптон», а с 2014 по 2019 год — лондонский «Тоттенхэм», с которым выходил в финал Лиги чемпионов. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в 2023 году.

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