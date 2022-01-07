«Лестер», «ПСЖ», «Реал» и «Астон Вилла» заинтересованы в нападающем «Брюгге»

Нападающий бельгийского «Брюгге» Шарль Де Кетеларе входит в сферу интересов английского «Лестера». Также в услугах футболиста заинтересованы мадридский «Реал», «ПСЖ» и «Астон Вилла». Об этом сообщает RTL Belgium.

«Лисы» хотят договориться с 20-летним игроком весной 2022 года, чтобы летом сделать официальное предложение «Брюгге» по трансферу футболиста. В услугах Де Кетеларе также заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал». Сообщается, что «Астон Вилла» уже обсуждала с «Брюгге» стоимость выкупа игрока в размере € 40 млн.

Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В нынешнем сезоне нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт бельгийца истекает в 2024 году.