Александр Кокорин оформил дубль и сделал передачу в двустороннем матче «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин забил два гола и сделал результативную передачу в двустороннем матче, сообщает Fiorentina News.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Удинезе» был отменён из-за того, что гости не смогли прибыть на стадион из-за вспышки коронавируса в команде. «Фиорентина» вместо матча Серии A провела двусторонний тренировочный матч, который завершился со счётом 3:3.

После 19 туров «Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 32 очка.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.