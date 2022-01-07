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Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит

Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит
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Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Роналду рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, если выбор следующего главного тренера его не устроит. Также отмечается, что Роналду против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основу.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в ноябре назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезоне.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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Источник: раздевалка «Манчестер Юнайтед» раскололась из-за Роналду
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