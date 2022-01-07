Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.

По данным источника, Роналду рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, если выбор следующего главного тренера его не устроит. Также отмечается, что Роналду против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основу.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в ноябре назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезоне.

Роналду в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 16 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.