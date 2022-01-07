Главный редактор Footmercato оценил вероятность перехода Азмуна зимой в «Лион»

Главный редактор Footmercato Себастьян Денис оценил вероятность перехода иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Лион».



«Азмун скорее всего перейдет в «Лион» этой зимой. В переговорах были небольшие проблемы, потому что «Лион» не хотел тратить запрошенную сумму и появились другие клубы, такие как «Ньюкасл», которые повысили ставки. Всё же «Лион» увеличил своё предложение до € 4 млн, и я думаю, что это устроит «Зенит».



Азмун хочет уйти, но он пока не на 100% уверен в своём решении, потому что в ситуации с его трансфером уже много раз что-то менялось. Но, тем не менее, высока вероятность, что он перейдёт в «Лион», – сказал Денис YouTube-каналу Olympique-et-lyonnais.com.



В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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