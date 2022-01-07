Новые подробности перехода Коутиньо в «Астон Виллу»

Инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» рассказал о новых подробностях перехода бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу».
По информации источника, сегодня переговоры по поводу аренды продолжатся. Сообщается, что клубы договорились не включать право обязательного выкупа игрока. Игрок уже готовится к отъезду, но вопрос по поводу распределения зарплаты футболиста всё ещё не решён.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
В нынешнем сезоне в 12 матчах испанской Примеры Коутиньо забил два гола.
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