Ничья между «Ювентусом» и «Наполи», новые запреты на слова от Черчесова. Главное к утру

«Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии, главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ввёл запрет в команде на два слова, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин блистает на тренировочном двустороннем матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии.
2. Черчесов запретил два слова игрокам «Ференцвароша».
3. Александр Кокорин оформил дубль и сделал передачу в двустороннем матче «Фиорентины».
4. Президент Сербии назвал скандал с Джоковичем «политической охотой на ведьм».
5. Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон», но россиянин получил травму.
6. Шведский эксперт: Непряева пришла 4-й и смотрит, победила ли она. Паршивая драматургия.
7. Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит.
8. Андрей Шевченко прокомментировал слухи о трансфере Алексея Миранчука.
9. Стало известно, когда Хесус Медина пройдёт медосмотр для ЦСКА.
10. «Это не хоккей». Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Капризова.
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