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Ничья между «Ювентусом» и «Наполи», новые запреты на слова от Черчесова. Главное к утру

Ничья между «Ювентусом» и «Наполи», новые запреты на слова от Черчесова. Главное к утру
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«Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии, главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ввёл запрет в команде на два слова, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин блистает на тренировочном двустороннем матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии.

2. Черчесов запретил два слова игрокам «Ференцвароша».

3. Александр Кокорин оформил дубль и сделал передачу в двустороннем матче «Фиорентины».

4. Президент Сербии назвал скандал с Джоковичем «политической охотой на ведьм».

5. Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон», но россиянин получил травму.

6. Шведский эксперт: Непряева пришла 4-й и смотрит, победила ли она. Паршивая драматургия.

7. Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед», если выбор нового тренера его не устроит.

8. Андрей Шевченко прокомментировал слухи о трансфере Алексея Миранчука.

9. Стало известно, когда Хесус Медина пройдёт медосмотр для ЦСКА.

10. «Это не хоккей». Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Капризова.

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