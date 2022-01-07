Ничья между «Ювентусом» и «Наполи», новые запреты на слова от Черчесова. Главное к утру

«Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии, главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ввёл запрет в команде на два слова, российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин блистает на тренировочном двустороннем матче. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» и «Наполи» не выявили победителя в матче чемпионата Италии.

2. Черчесов запретил два слова игрокам «Ференцвароша».

3. Александр Кокорин оформил дубль и сделал передачу в двустороннем матче «Фиорентины».

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