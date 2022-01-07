Аллегри — о ничьей с «Наполи»: хорошая игра, мы набрали очко. Могли забить ещё пару голов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1) в Серии А.

«Это был матч за позицию [в четвёрке], «Наполи» не хватало четырёх игроков основы, в прошлый раз нам не хватило шести, в такой мы сейчас ситуации.

У нас были шансы выйти вперёд, но мы действовали немного неточно и поспешно в последней трети. Мы сравняли счёт, но потом снова начали торопиться.

Мы должны рассматривать этот результат положительно, мы набрали одно очко. Хотелось бы, чтобы мы сыграли более спокойно и сосредоточенно в последней трети, но отчасти это связано и с характеристиками игроков.



У «Наполи» есть несколько футболистов, отлично отдающих передачи, а нам в некоторых аспектах надо прибавлять. Но в целом это была хорошая игра.

Мы должны были забить ещё несколько голов. Забил Кьеза, мы хорошо справились со стандартными положениями, момент был у Маккенни. Так что мы движемся к цели», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.