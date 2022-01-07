Аллегри — о ничьей с «Наполи»: хорошая игра, мы набрали очко. Могли забить ещё пару голов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Наполи» (1:1) в Серии А.
«Это был матч за позицию [в четвёрке], «Наполи» не хватало четырёх игроков основы, в прошлый раз нам не хватило шести, в такой мы сейчас ситуации.
У нас были шансы выйти вперёд, но мы действовали немного неточно и поспешно в последней трети. Мы сравняли счёт, но потом снова начали торопиться.
Мы должны рассматривать этот результат положительно, мы набрали одно очко. Хотелось бы, чтобы мы сыграли более спокойно и сосредоточенно в последней трети, но отчасти это связано и с характеристиками игроков.
У «Наполи» есть несколько футболистов, отлично отдающих передачи, а нам в некоторых аспектах надо прибавлять. Но в целом это была хорошая игра.
Мы должны были забить ещё несколько голов. Забил Кьеза, мы хорошо справились со стандартными положениями, момент был у Маккенни. Так что мы движемся к цели», — цитирует Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 7 января 2022
-
10:46
-
10:44
-
10:40
-
10:19
-
10:07
-
10:02
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
08:29
-
08:09
-
04:54
-
04:22
-
03:15
-
02:34
-
02:08
-
01:50
-
01:28
-
01:20
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:11
- 6 января 2022
-
23:47
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:19
-
23:02
-
22:48
-
22:45
-
22:40