Спаллетти — о матче с «Юве»: игроки «Наполи» доказали, что достойны носить эту футболку

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал результат матча 20-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:1).



«Мы приезжали в Турин с намерением играть за три очка, несмотря на то, что перед матчем пришлось преодолеть множество трудностей, чтобы просто организовать эту игру (в «Наполи» произошла вспышка коронавируса. — Прим. «Чемпионата»). Жаль, что не удалось победить, но мы очень гордимся выступлением, которое показала эта команда.



Это была игра, в которой футболисты проявили сильный характер, а также технические и моральные качества, вновь доказав, что они достойны носить футболку «Наполи». Так держать», – цитирует Спаллетти сайт «Наполи».

«Наполи» (40) располагается на третьем месте в турнирной таблице. «Ювентус» (35) — на пятом.