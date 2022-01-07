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Садио Мане рассказал, на что готов обменять все свои трофеи

Садио Мане рассказал, на что готов обменять все свои трофеи
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Сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане признался, что с радостью обменял бы все завоёванные трофеи на титул победителя Кубка африканских наций.

«В детстве меня называли ballonbuwa — волшебник с мячом, но я всегда, скорее, был gaynde — львом: безжалостный, взрывной, охотник. Я охотился на протяжении всей своей карьеры, но, несмотря на добычу, я всё ещё голоден. Народ Сенегала так долго ждал. Я бы всё обменял на этот трофей. Это моё время», — приводит слова Мане Mirror.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мане провёл 20 матчей, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. Кубок африканский наций пройдёт в Камеруне с 9 января по 6 февраля. Сенегал в группе B сыграет с Зимбабве, Гвинеей и Малави.

Видео гола Садио Мане в матче с «Челси»

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