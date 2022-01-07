Воспитанник «Динамо» Лацевич: у меня украли 2 млн рублей. В семье работает только мама

22-летний воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич, сейчас оставшийся без клуба, рассказал о непростом периоде жизни.
«Вообще 2021 год оказался для меня очень трудным. В марте у меня украли два с лишним миллиона рублей с кредитного счёта. Все попытки вернуть были безуспешными, а долг растёт. Отец перенёс три инсульта. Сгнили суставы в ногах, почти не ходит, инвалид.
У мамы астма, а ведь работает у нас сейчас она одна. Раньше замдиректора детского дома. Директор была девушка своеобразная. В её детдоме насиловали детей, а она это всё прикрывала, чтобы не испортить имидж. Маме пришлось оттуда уволиться. С собой она взяла оттуда двух замечательных девочек, с тех пор они с нами. У меня и так есть сестра, а теперь ещё две, тоже почти родные.
В сентябре умерла бабушка. На маме это тоже сказалось. Не то что апатия, просто сложно собраться, когда дома такое происходит, а думать надо о карьере. Может, из-за всех этих проблем и организм даёт слабину и не получается полноценно с футболом.
Пытался [найти работу вне футбола], но никто не устраивает на два-три месяца — я же ещё планирую играть. Подрабатывал и грузчиком, и таксистом немного. Но для тонуса нужно тренироваться, поэтому играю за местную мини-футбольную команду местную. Там тоже немного подкидывают.
Выставил на продажу квартиру. Приходят смотреть, и цену снижал уже, но пока нет результата. Ещё сложнее из-за того, что квартира у меня в ипотеке.
Жду не чуда, но каких-то перемен. Хотел вернуться в «Ислочь», но что-то затянулось. Там идут просмотровые сборы, должен быть звонок. Руки опускать не хочется, постараюсь вернуться», — сказал Лацевич в интервью Sport24.
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