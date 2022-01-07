Тренер сборной Аргентины предложил Месси пропустить два следующих матча отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предложил нападающему национальной команды Лионелю Месси пропустить два ближайших матча квалификации на чемпионат мира – 2022 с Чили (27 января) и с Колумбией (1 февраля), информирует TyC Sports.
Согласно сведениям, Скалони предложил Месси не вызывать его в сборную Аргентины из-за перенесённого накануне коронавируса. Нападающий «Пари Сен-Жермен» взял время на размышления и пока не дал ответ.
Сборная Аргентины уже гарантировал себе путёвку на чемпионат мира в Катар. Команда добилась нужного результата ещё в ноябре.
Напомним, «ПСЖ» сообщил о заражении Месси коронавирусом 2 января. Уже 5 января клуб объявил о выздоровлении Лионеля.
Аргентинец перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги. В составе французского клуба Месси провёл 11 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. Также на его счету 5 голов в 5 играх в Лиге чемпионов.
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