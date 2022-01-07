Воспитанник «Динамо» Лацевич: Гурам Аджоев говорил ставить в состав «Динамо» своего сына

22-летний воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич, сейчас оставшийся без клуба, рассказал о своих проблемах в составе бело-голубых.



«Насчёт конфликта в дубле «Динамо» понаписали много всего, но было не так. Всего не знаю, но факт в том, что я не играл. Почему? Находился в хорошей форме, но, наверное, не соответствовал ожиданиям [тренера молодёжки] Корытько. Нужно было ему проучить меня, что-то вроде того.



Могли ли Широков и Корытько запретить Хохлову привлекать меня к основе? Широков был в руководстве и и теоретически мог, конечно. Не знаю, пошёл бы на такое Хохлов. Всё-таки он меня забирал [в дубль], и не для того, чтобы я сидел. А когда привлекал меня к основе, спускал обратно, к Ковардаеву, чтобы я точно провёл хотя бы тайм.



Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав [молодёжной команды] сына. Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав — выбирайте». За свои слова отвечал, на него не влияли.



Из-за чего конфликтовал с Корытько? Приехал тренер из Белоруссии, начал гнуть совсем другую линию. Зацепился я с ним один раз: нагрубил на тренировке. Позже извинился: вёл себя не по-взрослому», — цитирует Лацевича Sport24.