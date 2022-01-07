Воспитанник «Динамо» Лацевич: Гурам Аджоев говорил ставить в состав «Динамо» своего сына

22-летний воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич, сейчас оставшийся без клуба, рассказал о своих проблемах в составе бело-голубых.
«Насчёт конфликта в дубле «Динамо» понаписали много всего, но было не так. Всего не знаю, но факт в том, что я не играл. Почему? Находился в хорошей форме, но, наверное, не соответствовал ожиданиям [тренера молодёжки] Корытько. Нужно было ему проучить меня, что-то вроде того.
Могли ли Широков и Корытько запретить Хохлову привлекать меня к основе? Широков был в руководстве и и теоретически мог, конечно. Не знаю, пошёл бы на такое Хохлов. Всё-таки он меня забирал [в дубль], и не для того, чтобы я сидел. А когда привлекал меня к основе, спускал обратно, к Ковардаеву, чтобы я точно провёл хотя бы тайм.
Хохлов никогда не подчинялся таким приказам, как было при Аджоеве. Знаю, когда Гурам работал в «Динамо», говорил ставить в состав [молодёжной команды] сына. Хохлов в таких случаях отказывал: «Либо вы меня убираете, либо я выбираю состав — выбирайте». За свои слова отвечал, на него не влияли.
Из-за чего конфликтовал с Корытько? Приехал тренер из Белоруссии, начал гнуть совсем другую линию. Зацепился я с ним один раз: нагрубил на тренировке. Позже извинился: вёл себя не по-взрослому», — цитирует Лацевича Sport24.
- 7 января 2022
-
12:10
-
11:57
-
11:42
-
11:29
-
11:16
-
11:10
-
11:08
-
10:47
-
10:46
-
10:44
-
10:40
-
10:19
-
10:07
-
10:02
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
08:29
-
08:09
-
04:54
-
04:22
-
03:15
-
02:34
-
02:08
-
01:50
-
01:28
-
01:20
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:23
-
00:11
- 6 января 2022
-
23:47