«Барселона» объявила о переходе Коутиньо в «Астон Виллу» на правах аренды

«Барселона» на официальном сайте объявила о договорённости с «Астон Виллой» по переходу полузащитника Филиппе Коутиньо в английский клуб. Бразилец проведёт в «Астон Вилле» вторую половину сезона на правах аренды.
Сообщается, что полноценно трансфер будет оформлен после прохождения игроком медицинского осмотра и получения разрешения на работу. Аренда включает опцию выкупа. «Барса» будет платить часть зарплаты Коутиньо. Филиппе отправится в Бирмингем в течение следующих 48 часов.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
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