Защитник «МЮ» Дало: было здорово познакомиться с Рангником. Он общается со всеми игроками

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассказал о работе под руководством нового главного тренера Ральфа Рангника.



«Каждый раз, когда меняется тренер, это новая возможность и новый опыт. Он очень опытный тренер, который провёл в футболе много лет. Большой плюс его философии в том, как он общается со всеми и как он выражает нам свои мысли.

Было здорово познакомиться с ним. Надеюсь, сможем ещё лучше наладить отношения между футболистами и тренером и перенести их на поле, чтобы мы могли выигрывать больше матчей и играть намного лучше», — приводит слова Дало официальный сайт «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» в АПЛ:

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