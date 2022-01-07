«Ньюкасл» сделал «Лиллю» улучшенное предложение по Ботману

«Ньюкасл» сделал «Лиллю» улучшенное предложение о трансфере центрального защитника Свена Ботмана, пишет The Athletic.

Французский клуб пока не ответил на предложение «сорок». Сообщается, что «Лилль» хотел бы оставить 21-летнего Ботмана до конца сезона, но из-за непростой финансовой ситуации может продать голландского футболиста, если клуб устроит предложение. Сам Ботман готов перебраться в АПЛ.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «МЮ» (1:1):

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