В феврале 2022 года санкт-петербургский «Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдёт в Португалии, информирует официальный сайт сине-бело голубых.

Помимо «Зенита» в турнире примут участие «Брондбю», «Мидтьюлланд», АИК, «Хальмстад», «Волеренга», «Брейдаблик» и «Брентфорд».

На групповом этапе команде Сергея Семака предстоит провести два матча:

«Зенит» — «Мидтьюлланд», 3 февраля, 18:00 мск.

«Зенит» — АИК, 7 февраля, 18:00 мск.

Победители групп сыграют между собой в финале Atlantic Cup, вторые места групп встретятся в матче за третье место в турнире. Остальные команды разыграют пятое, шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Финальные игры турнира пройдут 11 февраля.