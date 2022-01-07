«Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup
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В феврале 2022 года санкт-петербургский «Зенит» примет участие в товарищеском турнире Atlantic Cup, который пройдёт в Португалии, информирует официальный сайт сине-бело голубых.
Помимо «Зенита» в турнире примут участие «Брондбю», «Мидтьюлланд», АИК, «Хальмстад», «Волеренга», «Брейдаблик» и «Брентфорд».
На групповом этапе команде Сергея Семака предстоит провести два матча:
- «Зенит» — «Мидтьюлланд», 3 февраля, 18:00 мск.
- «Зенит» — АИК, 7 февраля, 18:00 мск.
Победители групп сыграют между собой в финале Atlantic Cup, вторые места групп встретятся в матче за третье место в турнире. Остальные команды разыграют пятое, шестое, седьмое и восьмое места соответственно. Финальные игры турнира пройдут 11 февраля.
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