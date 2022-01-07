40-летний Кабальеро продлил контракт с «Саутгемптоном» до конца сезона

Вратарь Вилли Кабальеро продлил контракт с «Саутгемптоном» до конца этого сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

40-летний игрок присоединился к «святым» на правах свободного агента в начале декабря прошлого года, подписав контракт до 5 января. «Саутгемптон» подписал Кабальеро из-за того, что два основных вратаря — Алекс Маккарти и Фрейзер Форстер — вылетели из строя.

За месяц Кабальеро сыграл за «Саутгемптон» 2 матча в АПЛ, в которых пропустил 5 голов.



До этого Кабальеро выступал в «Челси», который он покинул летом 2021 года. Ранее голкипер также защищал также ворота «Манчестер Сити», «Малаги», «Эльче», аргентинского «Арсенала» и «Боки Хуниорс».

Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» (2:2):

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