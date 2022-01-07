Аспиликуэта: надо оставить ситуацию с Лукаку в прошлом. Он хочет добиться успеха с «Челси»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о последствиях скандального интервью своего партнёра по команде Ромелу Лукаку.

Ранее бельгиец дал большое интервью Sky Sport Italia, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольстве схемой главного тренера Томаса Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил Лукаку на матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:2), клуб оштрафовал форварда. Ромелу извинился и вернулся к работе с командой.

«У тренера есть опыт общения с разными типами игроков, и в этой ситуации он с первой секунды со всем спокойно справляется и не принимает слишком много эмоциональных решений. Он принимал решения вместе с клубом, и всё было очень чётко разобрано. Теперь мы должны оставить это в прошлом и сосредоточиться только нам том, что происходит на поле.



Теперь Лукаку хочется добиться успеха с командой. Думаю, он ясно дал понять, что с детства мечтал играть за «Челси», а сейчас самое главное – работать на поле так, как он это делает сегодня, чтобы помочь команде», — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».

Видеообзор матча АПЛ «Челси» — «Ливерпуль» (2:2):

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