«Карпин за всё ответит». Файзулин – о невызове Дзюбы в сборную России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Виктор Файзулин высказался по поводу конфликта Валерия Карпина и Артёма Дзюбы.

«Карпин правильно сказал: если ты директор, с тебя должны спрашивать. Это вопрос доверия. Если руководство РФС доверилось Карпину, то это его дело, кого ставить, кого вызывать. Карпин за всё ответит.

Если не получится, потом спросят с него. А если бы, да кабы… Только Карпин отвечает за то, кого вызывает. Мне хочется, чтобы сборная прошла на чемпионат мира, а с Артёмом Дзюбой или без него – без разницы», — приводит слова Файзулина «Р-Спорт».

Ранее Дзюба заявил, что хотел бы вернуться в состав сборной России по футболу. Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Эта игра также станет домашней. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, попадёт в основной раунд мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.