Три игрока «Барселоны» вылечились от коронавируса

Футболисты «Барселоны» Гави, Серджиньо Дест и Алехандро Бальде сдали отрицательные тесты на коронавирус и получили разрешение вернуться к тренировкам, сообщает пресс-служба каталонской команды.

Ранее коронавирусом заразился президент «Барселоны» Жоан Лапорта, также положительные тесты сдали ряд игроков основной команды. Некоторые из них, как Гави, Дест и Бальде, уже вылечились и вернулись к тренировкам.

«Барселона» набрала 31 очко в 19 матчах Ла Лиги и занимает 5-е место в турнирной таблице. Лидирует мадридский «Реал», в активе которого 46 очков.

«Мальорка» — «Барселона». Обзор матча 19-го тура Примеры доступен на «Чемпионате».

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