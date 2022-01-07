Джеррард: Коутиньо — серийный победитель. Он мой друг, я его очень уважаю
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал переход в команду на правах аренды полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
«63 матча за сборную Бразилии, серийный победитель, играл за «Барселону», был невероятен в «Ливерпуле».
Я понимаю, почему многие болельщики по всей стране говорят о нём. Не думаю, что получить прозвище «волшебник» может футболист, который не является особенным. Я его очень уважаю.
Он дважды выиграл Ла Лигу с «Барселоной», дважды выиграл Кубок Испании. По его странице в Википедии видно, что это серийный победитель. Я могу сказать об этом игроке только хорошее. Это мой друг», – цитирует Джеррарда сайт «Астон Виллы».
Напомним, Джеррард и Коутиньо вместе играли за «Ливерпуль».
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