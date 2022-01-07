Медина будет зарабатывать в ЦСКА около € 1,8 млн

Парагвайский полузащитник Хесус Медина перейдёт в московский ЦСКА и будет получать в новом клубе € 1,77 млн в год, информирует Lanacion Versus.
Отмечается, что контракт Медины с ЦСКА будет рассчитан на три с половиной года. Изначально московский клуб предложил 24-летнему полузащитнику зарплату в € 650 тыс. в год, что не устроило игрока.
Парагвайский футболист покинул «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента 1 января 2022 года.
В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил девять голов и отдал две голевые передачи. Хесус дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики пока остаётся для него единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асунсьона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014).
- 7 января 2022
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