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Источник: Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барсу» и стал соперником Мбаппе

Источник: Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барсу» и стал соперником Мбаппе
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Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал игроком «Барселоны», утверждает журналист ESPN Хорхе Рамос.

По информации источника, Перес считает, что потенциальное противостояние Холанда с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который летом, скорее всего, перейдёт в «Реал», может принести серьёзную коммерческую и маркетинговую выгоду мадридскому клубу и всей Ла Лиге в целом. Президент «Реала» видит в этом новую версию противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.

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