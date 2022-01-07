Источник: Перес хочет, чтобы Холанд перешёл в «Барсу» и стал соперником Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал игроком «Барселоны», утверждает журналист ESPN Хорхе Рамос.



По информации источника, Перес считает, что потенциальное противостояние Холанда с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе, который летом, скорее всего, перейдёт в «Реал», может принести серьёзную коммерческую и маркетинговую выгоду мадридскому клубу и всей Ла Лиге в целом. Президент «Реала» видит в этом новую версию противостояния Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.