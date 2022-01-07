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Сердар Азмун отреагировал на трансферные слухи вокруг своей персоны

Сердар Азмун отреагировал на трансферные слухи вокруг своей персоны
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун отреагировал на слухи о своём возможном уходе из санкт-петербургского клуба.

«СМИ пишут обо мне такие новости, о которых я даже не слышал. Я хотел бы сказать, от каких клубов имею предложения, но боюсь, что мои слова будут использованы против меня. Новости о том, что у меня уже есть договорённость с какой-то определенной командой – ложь. Новости о том, что моя мать искала для меня дом во Франции – также ложь», — приводит слова Азмуна Foot01.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. Нападающий выступает за «Зенит» с января 2019 года.

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