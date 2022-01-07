«Краснодар» интересуется бывшим тренером «Ромы» Ди Франческо
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Бывший главный тренер «Вероны» и «Ромы» Эусебио Ди Франческо может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 52-летнего специалиста заинтересован «Краснодар», информирует Sky Sport Italia.
Согласно сведениям источника, российский клуб не просто рассматривает кандидатуру Ди Франческо, а уже и контактировал с итальянским тренером.
Ранее Ди Франческо возглавлял такие клубы, как «Верона», «Сассуоло», «Рома», «Сампдория», «Пескара», «Лечче».
С «Ромой» специалист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов сезона-2017/2018, обыграв по сумме двух матчей испанскую «Барселону».
Напомним, недавно «Краснодар» отправил в отставку своего главного тренера Виктора Гончаренко, который возглавлял команду с апреля 2021 года.
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