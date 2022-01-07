Гарет Бэйл может завершить игровую карьеру по окончании сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл может завершить игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает The Athletic.



По информации источника, руководство «сливочных» не собирается продлевать контракт футболистом. Если же сборная Уэльса, за которую выступает вингер, попадёт на чемпионат мира 2022 года в Катаре, то Бэйл будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к международному турниру.

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается продлевать соглашения с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом, поэтому летом они покинут Мадрид в качестве свободных агентов. Также «сливочные» ждут предложений по Даниелю Себальосу и Хесусу Вальехо, поскольку они не входят в планы главного тренера Карло Анчелотти.



В нынешнем сезоне Бэйл провёл за «Реал» три матча в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в € 5 млн.