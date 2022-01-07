Артета сообщил, что «Арсенал» зимой будет искать нового полузащитника
Поделиться
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в зимнее трансферное окно хочет усилить состав команды новым полузащитником из-за недостатка игроков на этой позиции.
«Сейчас у нас очень мало сил в полузащите. «Арсенал» собирается искать варианты, потому что у нас недостаточно полузащитников», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Арсенал» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Ближайший матч команды Артеты состоится 9 декабря с «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка Англии.
39-летний Артета возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года. Под его руководством команда провела 109 матчей.
Новость по темеВ «Роме» подтвердили скорый переход полузащитника «Арсенала»
Комментарии
- 7 января 2022
-
18:19
-
18:12
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:23
-
17:16
-
17:12
-
16:51
-
16:46
-
16:42
-
16:23
-
16:21
-
15:46
-
15:44
-
15:29
-
15:08
-
14:57
-
14:32
-
14:31
-
14:23
-
14:14
-
13:50
-
13:50
-
13:32
-
13:30
-
13:23
-
13:16
-
12:52
-
12:34
-
12:32
-
12:10
-
11:57
-
11:42
Партнерский контент