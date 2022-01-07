Артета сообщил, что «Арсенал» зимой будет искать нового полузащитника

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в зимнее трансферное окно хочет усилить состав команды новым полузащитником из-за недостатка игроков на этой позиции.



«Сейчас у нас очень мало сил в полузащите. «Арсенал» собирается искать варианты, потому что у нас недостаточно полузащитников», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



«Арсенал» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Ближайший матч команды Артеты состоится 9 декабря с «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка Англии.



39-летний Артета возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года. Под его руководством команда провела 109 матчей.

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