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Артета сообщил, что «Арсенал» зимой будет искать нового полузащитника

Артета сообщил, что «Арсенал» зимой будет искать нового полузащитника
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета в зимнее трансферное окно хочет усилить состав команды новым полузащитником из-за недостатка игроков на этой позиции.

«Сейчас у нас очень мало сил в полузащите. «Арсенал» собирается искать варианты, потому что у нас недостаточно полузащитников», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

«Арсенал» в 20 матчах английской Премьер-лиги набрал 35 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Ближайший матч команды Артеты состоится 9 декабря с «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка Англии.

39-летний Артета возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года. Под его руководством команда провела 109 матчей.

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