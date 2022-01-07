Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока, находящегося в Казахстане

Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал, что ему удалось связаться с игроком, который в настоящее время находится в Казахстане. В стране введён режим чрезвычайного положения.



«Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что всё в порядке. Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, всё хорошо», — приводит слова Новикова Sport24.

Вчера, 6 января, Новиков сообщил, что он не мог связаться со своим клиентом с 4 января.



23-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча. Также на его счету гол в двух матчах Кубка страны. Контракт казахстанского футболиста истекает в 2025 году.