Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока, находящегося в Казахстане
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Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, рассказал, что ему удалось связаться с игроком, который в настоящее время находится в Казахстане. В стране введён режим чрезвычайного положения.
«Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что всё в порядке. Да, он находится в Казахстане, но беспокоиться не о чем, всё хорошо», — приводит слова Новикова Sport24.
Вчера, 6 января, Новиков сообщил, что он не мог связаться со своим клиентом с 4 января.
23-летний Зайнутдинов в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два мяча. Также на его счету гол в двух матчах Кубка страны. Контракт казахстанского футболиста истекает в 2025 году.
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