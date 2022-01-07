«Арсенал» сыграет в форме без красного цвета в рамках поддержки акции «No More Red»

Лондонский «Арсенал» проведёт игру третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» в футболках без использования красного цвета. Такой ход сделан в рамках поддержки акции «Больше никакого красного», которая призвана привлечь внимание к проблеме вооруженных нападений в Лондоне с использованием ножа. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Отмечается, что в 2021 году году от ножевых ранений в Лондоне умерло рекордное количество подростков (30). Также в период с июля 2020 по июнь 2021 года в столице Великобритании зафиксировали свыше 10 тысяч преступлений с использованием ножа.
Белые футболки не будут выставлены на продажу. Клуб и технический спонсор планируют выдавать их тем, кто приносит пользу для общества. Футболки игроков с матча будут переданы организациям, которые занимаются искоренением причин преступлений с использованием холодного оружия.
- 7 января 2022
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