Бенжамена Менди, которого обвиняют в семи случаях изнасилования, освободили под залог

Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, которого обвиняют в семи случаях изнасилования, освободили из заключения под залог. Об этом сообщает RMC Sport.



По информации источника, сегодня 27-летнего футболиста отпустили под залог. Футболист находится в заключении с августа 2021 года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, перенесено на более поздний срок.

Гол Менди в ворота «Лестера»

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Ранее Бенжамену Менди предъявили обвинение в седьмом случае изнасилования. В конце августа «Манчестер Сити» объявил об отстранении Менди. Он выступает за «горожан» с 2017 года и трижды побеждал с клубом в чемпионате Англии. До этого Бенжамен играл во Франции за «Гавр», «Марсель» и «Монако».