Алексей Миранчук не даёт согласие на переход в «Дженоа»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пока не дал согласие на переход в «Дженоа» на правах арендного соглашения до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересован лично наставник «Дженоа» Андрей Шевченко.
26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии «Интер» рассматривает возможность аренды российского полузащитника.
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