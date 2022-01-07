Алексей Миранчук не даёт согласие на переход в «Дженоа»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пока не дал согласие на переход в «Дженоа» на правах арендного соглашения до конца сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что в услугах Миранчука заинтересован лично наставник «Дженоа» Андрей Шевченко.



26-летний Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в € 11 млн.



Ранее сообщалось, что действующий чемпион Италии «Интер» рассматривает возможность аренды российского полузащитника.