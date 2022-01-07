«Ливерпуль» не намерен продавать Ориги зимой
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Руководство «Ливерпуля» не планирует продавать бельгийского нападающего Дивока Ориги в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, боссы мерсисайдцев пока не получали конкретных предложений о трансфере форварда и не хотят расставаться с ним. Основная причина заключается в том, что нападающие команды Мохамед Салах и Садио Мане отправились в свои национальные команды для участия в Кубке Африки.
В нынешнем сезоне Ориги в трёх матчах чемпионата Англии забил два мяча. Также на его счету гол и результативная передача в пяти играх Лиги чемпионов.
Гол Ориги «Вулверхэмптону» в 15-м туре АПЛ:
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