Бывший игрок «Рубина» Мицуки Саито перешел в «Гамба Осака»
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Бывший полузащитник казанского «Рубина» японец Мицуки Саито продолжит карьеру в родной стране. Следующим его клубом станет «Гамба Осака». Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.
Саито перешел в «Рубин» из «Сёнан Бельмаре» на правах полуторагодичной аренды с правом выкупа в декабре 2020 года. В составе казанцев футболист провёл всего три игры в текущем сезоне.
Казанский «Рубин» в 18 матчах набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В тройку лидеров турнира входят московское «Динамо» (36) и «Сочи» (31). В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Рубин» сыграет с «Зенитом».
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