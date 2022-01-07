«Динамо» объявило о расторжении контракта с Игбуном
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун покидает команду. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.
«Футбольный клуб «Динамо» и нигерийский нападающий Сильвестр «Слай» Игбун достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. Слай стал игроком нашей команды в сентябре 2019 года и принял участие в 53 матчах бело-голубых, в которых забил четыре мяча. В текущем сезоне на его счету 12 игр и один гол.
Мы благодарим Сильвестра за годы, проведённые в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы московской команды.
Комментарии
- 7 января 2022
-
21:17
-
21:10
-
20:59
-
20:52
-
20:43
-
20:37
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:39
-
19:22
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
18:19
-
18:12
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:23
-
17:16
-
17:12
-
16:51
-
16:46
-
16:42
-
16:23
-
16:21
-
15:46
-
15:44
-
15:29
-
15:08
Партнерский контент