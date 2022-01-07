«Динамо» объявило о расторжении контракта с Игбуном

Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун покидает команду. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.



«Футбольный клуб «Динамо» и нигерийский нападающий Сильвестр «Слай» Игбун достигли соглашения о расторжении контракта по соглашению сторон. Слай стал игроком нашей команды в сентябре 2019 года и принял участие в 53 матчах бело-голубых, в которых забил четыре мяча. В текущем сезоне на его счету 12 игр и один гол.



Мы благодарим Сильвестра за годы, проведённые в «Динамо», и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему новых успехов и удачи в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы московской команды.