Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Ростова» Селява: переход в РПЛ — шаг вперёд

Новичок «Ростова» Селява: переход в РПЛ — шаг вперёд
Комментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Селява, который перешёл в российскую команду на правах свободного агента в конце 2021 года, рассказал, как согласился на приглашение дончан.

«Вариант с переходом в «Ростов» возник неожиданно, я советовался только с женой. Практически сразу дал согласие. Команда из РПЛ – шаг вперёд. Я смотрел матчи чемпионата России, следил за белорусскими футболистами. В «Ростове» было интересно наблюдать за Павловцом и, конечно, Калачёвым.

Советовался только с женой. А вот одну интересную деталь про «Ростов» мне рассказал другой футболист. Сергей Баланович. Он раньше выступал за «Амкар», мы с ним играли вместе в солигорском «Шахтёре». Рассказал, что болельщики в Ростове-на-Дону – супер, соперникам очень сложно играть при такой поддержке домашней команды. Он говорит, что мне там очень понравится», — приводит слова Селявы пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.

Новость по теме
«Ростов» объявил о трансфере хавбека минского «Динамо» Селявы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022