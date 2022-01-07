Новичок «Ростова» Селява: переход в РПЛ — шаг вперёд

Полузащитник «Ростова» Александр Селява, который перешёл в российскую команду на правах свободного агента в конце 2021 года, рассказал, как согласился на приглашение дончан.
«Вариант с переходом в «Ростов» возник неожиданно, я советовался только с женой. Практически сразу дал согласие. Команда из РПЛ – шаг вперёд. Я смотрел матчи чемпионата России, следил за белорусскими футболистами. В «Ростове» было интересно наблюдать за Павловцом и, конечно, Калачёвым.
Советовался только с женой. А вот одну интересную деталь про «Ростов» мне рассказал другой футболист. Сергей Баланович. Он раньше выступал за «Амкар», мы с ним играли вместе в солигорском «Шахтёре». Рассказал, что болельщики в Ростове-на-Дону – супер, соперникам очень сложно играть при такой поддержке домашней команды. Он говорит, что мне там очень понравится», — приводит слова Селявы пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.
- 7 января 2022
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