Экс-нападающий «Кубани»: у Юрия Сёмина были такие финты, что закачаешься

Бывший нападающий «Кубани» Александр Плошник высказался о российском тренере Юрии Сёмине, с которым вместе играл в краснодарской команде.



«Человек с большой буквы, с которым мне довелось и поиграть, и пообщаться, и потренироваться. Очень коммуникабельный человек во всех отношениях. Приятно было с ним рядом находиться, смотреть на его финты на футбольном поле. А финты были такие, что закачаешься!



Он делал это с такой лёгкостью, что некоторые товарищи не понимали, что он дальше сотворит. Игроком он был высшего класса. Показал влево — ушел вправо. Делают прострел, а он уже там. Мог такую передачу исполнить, что пять человек отрезал, а я замыкал. Позицию мою на расстоянии чувствовал.



Я наблюдал, что он будет дальше делать: Юрий Палыч отдаёт передачу — я замыкаю её головой. Головой я играл здорово. Большую часть именно так и забил — благодаря Юрию Палычу», — приводит слова Плошника «Спорт-экспресс».