Генеральный директор «Боруссии» заявил, что Холанд не уйдёт из клуба зимой
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об уходе из клуба нападающего Эрлинга Холанда в зимнее трансферное окно.
«Холанд не уйдет из команды в январе этого года. Это точно. Кто согласится продать ведущего форварда Европы во время зимней паузы, когда в этом нет никакой необходимости? Летом, конечно, удержать его будет тяжело, но мы попробуем сделать это», – цитирует Ватцке Spigel.
Ранее стало извсетно, что Эрлинг Холанд не хочет переходить в мадридский «Реал». В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах. Контракт форварда истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает нападающего в € 150 млн.
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