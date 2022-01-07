Хави шокирован зарплатными требованиями Дембеле
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Главный тренер «Барселоны» Хави был шокирован требованиями по зарплате полузащитника каталонцев Усмана Дембеле. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации инсайдера, француз хочет получать в испанской команде € 43 млн в год и € 7 млн. Главный тренер команды Хави был буквально шокирован, когда узнал о требованиях футболиста.
В нынешнем сезоне Дембеле в восьми матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании отдал две голевые передачи. Контракт нападающего истекает в конце сезона. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
Видеообзор матча 19-го тура Примеры «Мальорка» — «Барселона»:
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